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19 августа, 15:10

Самолёт Smartavia чиркнул хвостом о взлётную полосу при посадке в Сочи

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки воздушного судна в международном аэропорту Сочи. Речь идёт о самолёте авиакомпании Smartavia, который, по данным СМИ, ударился хвостом о землю при посадке.

На борту авиалайнера, следовавшего из Пулково, находилось 189 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

"По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", информирует пресс-служба надзорного ведомства.

В Пулково из-за густого тумана отправили на запасные аэродромы 2 самолёта
В Пулково из-за густого тумана отправили на запасные аэродромы 2 самолёта

А ранее пилоты самолёта российской авиакомпании "Уральские авиалинии" во время заграничного перелёта столкнулись с непредвиденной ситуацией. Неизвестные попытались ослепить их лазером.

Обложка ©

Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Алексей Берковиц
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