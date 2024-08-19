Самолёт Smartavia чиркнул хвостом о взлётную полосу при посадке в Сочи

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки воздушного судна в международном аэропорту Сочи. Речь идёт о самолёте авиакомпании Smartavia, который, по данным СМИ, ударился хвостом о землю при посадке.

На борту авиалайнера, следовавшего из Пулково, находилось 189 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

"По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", — информирует пресс-служба надзорного ведомства.