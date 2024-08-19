Пилотов российского самолёта попытались ослепить лазером

Пилоты самолёта российской авиакомпании "Уральские авиалинии" во время заграничного перелёта столкнулись с непредвиденной ситуацией. Неизвестные попытались ослепить их лазером. Об инциденте сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Ситуация произошла во время рейса пассажирского Airbus A-321, следовавшего из подмосковного Раменского в Наманган (Узбекистан). Об ослеплении кабины пилотов лазером зелёного цвета сообщил экипаж. Всё случилось на высоте примерно 2,1 тысячи метров. Позднее удалось выяснить, откуда исходил источник освещения, оказалось, неизвестные в момент инцидента находились в районе города Воскресенск.