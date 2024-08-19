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19 августа, 14:01

Пилотов российского самолёта попытались ослепить лазером

Aviaincident: Пилотов "Уральских авиалиний" попытались ослепить лазером в небе

Пилоты самолёта российской авиакомпании "Уральские авиалинии" во время заграничного перелёта столкнулись с непредвиденной ситуацией. Неизвестные попытались ослепить их лазером. Об инциденте сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Ситуация произошла во время рейса пассажирского Airbus A-321, следовавшего из подмосковного Раменского в Наманган (Узбекистан). Об ослеплении кабины пилотов лазером зелёного цвета сообщил экипаж. Всё случилось на высоте примерно 2,1 тысячи метров. Позднее удалось выяснить, откуда исходил источник освещения, оказалось, неизвестные в момент инцидента находились в районе города Воскресенск.

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Ранее Life.ru сообщал о крушении легкомоторного самолёта на Ставрополье в 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный. Пилот погиб на месте.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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