Двухместный самолёт Fouga Magister рухнул в воду во время авиашоу во Франции
Двухместный самолёт Fouga Magister упал в воду во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду на юго-востоке Франции, пилот не успел катапультироваться. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
Fouga Magister потерпел крушение. Видео © X / MGovare
Всё произошло около 17:00 (18:00 мск) на шоу, посвящённому 80-й годовщине начала Южно-французской операции, в результате которой от нацистов военные освободили юг страны. Сначала некоторые СМИ сообщали, что судно принадлежит Воздушному патрулю Франции, но позже информацию опровергли, отметив, что речь идёт о частнике.
Накануне Life.ru сообщал, что российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился неподалёку от села Михайловка в Иркутской области. Экипаж отвёл вспыхнувшее в небе воздушное судно от жилых домов, а после катапультировался. Сегодня утром стало известно, что один из пилотов скончался от полученных травм. В Госдуме призвали наградить лётчиков.
X / MGovare