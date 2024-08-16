Двухместный самолёт Fouga Magister рухнул в воду во время авиашоу во Франции

Двухместный самолёт Fouga Magister упал в воду во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду на юго-востоке Франции, пилот не успел катапультироваться. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Всё произошло около 17:00 (18:00 мск) на шоу, посвящённому 80-й годовщине начала Южно-французской операции, в результате которой от нацистов военные освободили юг страны. Сначала некоторые СМИ сообщали, что судно принадлежит Воздушному патрулю Франции, но позже информацию опровергли, отметив, что речь идёт о частнике.