Пассажирский самолёт рухнул в Чили через час после взлёта, семеро погибли

В Чили двухмоторный самолёт Piper Navajo совершил аварийную посадку из-за сложных погодных условий. Удар о землю оказался такой силы, что все шесть находившихся на борту пассажиров и пилот скончались, сообщает со ссылкой на заявление представителя властей провинции Айсен Родриго Арайи Моралеса издание BioBioChile.

Выполняющий регулярные рейсы между Койайке и Чили-Чико самолёт покинул аэропорт в 9:13 по местному времени. Спустя час воздушное судно пропало с радаров. Прокуратура региона инициировала расследование с целью установить причины и обстоятельства катастрофы.