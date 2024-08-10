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10 августа, 00:41

Пассажирский самолёт рухнул в Чили через час после взлёта, семеро погибли

Разбившийся в Чили самолёт. Обложка © X / 24 Morelos

Разбившийся в Чили самолёт. Обложка © X / 24 Morelos

В Чили двухмоторный самолёт Piper Navajo совершил аварийную посадку из-за сложных погодных условий. Удар о землю оказался такой силы, что все шесть находившихся на борту пассажиров и пилот скончались, сообщает со ссылкой на заявление представителя властей провинции Айсен Родриго Арайи Моралеса издание BioBioChile.

Выполняющий регулярные рейсы между Койайке и Чили-Чико самолёт покинул аэропорт в 9:13 по местному времени. Спустя час воздушное судно пропало с радаров. Прокуратура региона инициировала расследование с целью установить причины и обстоятельства катастрофы.

"К сожалению, нам подтверждают, что выживших в этой авиакатастрофе нет", — констатировал Родриго Арайя Моралес.

Появились фото с места крушения частного самолёта омских туристов в Приморье
Появились фото с места крушения частного самолёта омских туристов в Приморье

Жуткая авиакатастрофа ранее произошла и в бразильском муниципалитете Виньеду. Самолёт упал прямо на частные домовладения, спровоцировав пожар. Изначально сообщалось о 62 погибших, однако позднее выяснилось, что один из пассажиров опоздал на рейс. В стране объявлен трёхдневный траур.

Илья Пушкарев
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