Легкомоторный самолёт упал на Ставрополье, пилот погиб

"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. По её итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, на борту разбившегося воздушного судна был только пилот, он погиб. По данным ведомства, самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный. Обстоятельства происшествия в настоящее время пока устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.