Легкомоторный самолёт упал на Ставрополье, пилот погиб
Кадр с места крушения самолёта в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / Южная транспортная прокуратура
Частный легкомоторный самолёт упал в Изобильненском районе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Ведомство по итогам проверки пообещало принять меры реагирования.
"Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. По её итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, на борту разбившегося воздушного судна был только пилот, он погиб. По данным ведомства, самолёт потерпел крушение во время тренировочного полёта в 1,5 километра от аэродрома Рыздвяный. Обстоятельства происшествия в настоящее время пока устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.
А на днях сообщалось, что российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Экипаж отвёл вспыхнувшее в небе воздушное судно от жилых домов, а после катапультировался. Позже стало известно, что один из пилотов скончался от полученных травм. В Госдуме призвали наградить лётчиков.