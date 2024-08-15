В Пулково из-за густого тумана отправили на запасные аэродромы 2 самолёта
Пулково в плотном тумане. Фото © VK / Новости Ленинградской области
На петербургский аэропорт Пулково опустился густой туман. Руководство воздушной гавани приняло решение об отправке двух самолётов на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Пулково.
"По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены два рейса. Значительных задержек на вылет нет", — говорится в сообщении.
Плотный туман заволок часть Северной столицы ещё с самого утра, не миновав и аэропорт. В пресс-службе прокомментировали обстановку, сообщив, что воздушная гавань продолжает работу даже в условиях ограниченной видимость и не приостанавливает обслуживание самолётов и пассажиров. Онлайн-табло Пулково показывает, что в аэропорту сейчас задерживается вылет девяти рейсов.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации: из-за густого тумана три рейса не смогли зайти на посадку в воздушной гавани Владивостока и были вынужденно перенаправлены в Хабаровск. Речь идёт о самолётах из Шанхая, Иркутска и Новосибирска.