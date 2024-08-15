В Пулково из-за густого тумана отправили на запасные аэродромы 2 самолёта

На петербургский аэропорт Пулково опустился густой туман. Руководство воздушной гавани приняло решение об отправке двух самолётов на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Пулково.

Пулково в плотном тумане. Фото © "Московский район, Санкт-Петербург"

"По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены два рейса. Значительных задержек на вылет нет", — говорится в сообщении.

Плотный туман заволок часть Северной столицы ещё с самого утра, не миновав и аэропорт. В пресс-службе прокомментировали обстановку, сообщив, что воздушная гавань продолжает работу даже в условиях ограниченной видимость и не приостанавливает обслуживание самолётов и пассажиров. Онлайн-табло Пулково показывает, что в аэропорту сейчас задерживается вылет девяти рейсов.

Пулково в плотном тумане. Фото © "Московский район, Санкт-Петербург"