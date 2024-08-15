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15 августа, 07:26

В Пулково из-за густого тумана отправили на запасные аэродромы 2 самолёта

Пулково в плотном тумане. Фото © VK / Новости Ленинградской области

Пулково в плотном тумане. Фото © VK / Новости Ленинградской области

На петербургский аэропорт Пулково опустился густой туман. Руководство воздушной гавани приняло решение об отправке двух самолётов на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Пулково.

Пулково в плотном тумане. Фото © "Московский район, Санкт-Петербург"

Пулково в плотном тумане. Фото © "Московский район, Санкт-Петербург"

"По решению авиакомпаний на запасные аэродромы перенаправлены два рейса. Значительных задержек на вылет нет", — говорится в сообщении.

Плотный туман заволок часть Северной столицы ещё с самого утра, не миновав и аэропорт. В пресс-службе прокомментировали обстановку, сообщив, что воздушная гавань продолжает работу даже в условиях ограниченной видимость и не приостанавливает обслуживание самолётов и пассажиров. Онлайн-табло Пулково показывает, что в аэропорту сейчас задерживается вылет девяти рейсов.

Пулково в плотном тумане. Фото © "Московский район, Санкт-Петербург"

Пулково в плотном тумане. Фото © "Московский район, Санкт-Петербург"

В аэропорту Пулково открыли диспетчерский центр для борьбы с очередями
В аэропорту Пулково открыли диспетчерский центр для борьбы с очередями

Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации: из-за густого тумана три рейса не смогли зайти на посадку в воздушной гавани Владивостока и были вынужденно перенаправлены в Хабаровск. Речь идёт о самолётах из Шанхая, Иркутска и Новосибирска.

Юрий Лысенко
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