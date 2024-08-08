Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Владивостока

Три летевших во Владивосток самолёта не смогли приземлиться в аэропорту из-за тумана и были отправлены в Хабаровск. Как сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани, речь идёт о рейсах из Шанхая, Иркутска и Новосибирска.

"Три рейса ушли на запасной в Хабаровск по метеоусловиям (туман): FV6648 Россия (из Шанхая), S76339 S7 Airlines (из Иркутска), S75201 S7 Airlines (из Новосибирска)", — рассказали в пресс-службе.