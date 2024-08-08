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8 августа, 00:55

Три самолёта не смогли приземлиться в аэропорту Владивостока

Три летевших во Владивосток самолёта сели в Хабаровске из-за тумана в аэропорту

Три летевших во Владивосток самолёта не смогли приземлиться в аэропорту из-за тумана и были отправлены в Хабаровск. Как сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани, речь идёт о рейсах из Шанхая, Иркутска и Новосибирска.

"Три рейса ушли на запасной в Хабаровск по метеоусловиям (туман): FV6648 Россия (из Шанхая), S76339 S7 Airlines (из Иркутска), S75201 S7 Airlines (из Новосибирска)", — рассказали в пресс-службе.

Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково
Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково

Ранее самолёт Владивосток – Петропавловск-Камчатский экстренно вернулся в аэропорт отправления. Воздушное судно сделало несколько кругов, вырабатывая топливо, а затем вернулось. На борту находилось 162 человека, из которых, предварительно, никто не пострадал.

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Telegram / Международный аэропорт Владивосток

Оксана Попова
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