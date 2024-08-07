Летевший в Петропавловск-Камчатский рейс вернулся во Владивосток из-за неполадок

Самолёт Владивосток – Петропавловск-Камчатский экстренно вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. Рейс сделал несколько кругов, вырабатывая топливо, и вернулся в воздушную гавань, где его ожидали автомобили МЧС и скорые.

Обстановка в аэропорту Владивостока после возвращения воздушного судна. Фото © VK / Deita.ru — новости Дальнего Востока

По данным SHOT, рейс U6-385 авиакомпании "Уральские авиалинии" несколько часов назад вылетел из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Воздушное судно дошло до города Арсеньева, развернулось и начало кружить в воздухе над аэропортом, чтобы сжечь топливо перед посадкой.

Уже после этого самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. На борту находилось 162 человека. Предварительно, пострадавших нет. Причины вынужденной посадки пока не установлены.