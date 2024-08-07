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7 августа, 02:01

Летевший в Петропавловск-Камчатский рейс вернулся во Владивосток из-за неполадок

Самолёт Владивосток – Петропавловск-Камчатский экстренно вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. Рейс сделал несколько кругов, вырабатывая топливо, и вернулся в воздушную гавань, где его ожидали автомобили МЧС и скорые.

Обстановка в аэропорту Владивостока после возвращения воздушного судна. Фото © VK / Deita.ru — новости Дальнего Востока

Обстановка в аэропорту Владивостока после возвращения воздушного судна. Фото © VK / Deita.ru — новости Дальнего Востока

По данным SHOT, рейс U6-385 авиакомпании "Уральские авиалинии" несколько часов назад вылетел из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Воздушное судно дошло до города Арсеньева, развернулось и начало кружить в воздухе над аэропортом, чтобы сжечь топливо перед посадкой.

Уже после этого самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. На борту находилось 162 человека. Предварительно, пострадавших нет. Причины вынужденной посадки пока не установлены.

Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково
Пассажир перебежал из одного самолёта в другой прямо по лётному полю во Внуково

Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Приморье, на борту которого находилась супружеская пара из Омска. Воздушное судно пропало с радаров 6 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Оксана Попова
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