Летевший в Петропавловск-Камчатский рейс вернулся во Владивосток из-за неполадок
Самолёт Владивосток – Петропавловск-Камчатский экстренно вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок. Рейс сделал несколько кругов, вырабатывая топливо, и вернулся в воздушную гавань, где его ожидали автомобили МЧС и скорые.
Обстановка в аэропорту Владивостока после возвращения воздушного судна. Фото © VK / Deita.ru — новости Дальнего Востока
По данным SHOT, рейс U6-385 авиакомпании "Уральские авиалинии" несколько часов назад вылетел из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Воздушное судно дошло до города Арсеньева, развернулось и начало кружить в воздухе над аэропортом, чтобы сжечь топливо перед посадкой.
Уже после этого самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. На борту находилось 162 человека. Предварительно, пострадавших нет. Причины вынужденной посадки пока не установлены.
Ранее стало известно о крушении легкомоторного самолёта в Приморье, на борту которого находилась супружеская пара из Омска. Воздушное судно пропало с радаров 6 августа.
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