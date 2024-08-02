В аэропорту Пулково открыли диспетчерский центр для борьбы с очередями

В Петербургском аэропорту Пулково открылся специальный диспетчерский центр, который будет заниматься формированием грамотной логистики людских потоков. Эксперты уверены, что это поможет вдвое снизить время, затрачиваемое на весь путь от дверей воздушной гавани до посадки на борт. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Пулково открыли диспетчерский центр для борьбы со столпотворением. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"У людей повышается уровень комфорта. Они реально не понимают, каким образом за такое короткое время оказываются у нас в коммерческих зонах и в зонах, где они уже дальше выходят на посадку", — рассказал гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" (аэропорт Пулково) Леонид Сергеев.

Основную работу выполняет компьютер, а в подразделении работают 7 диспетчеров, которые руководят потоками людей в зонах регистрации, досмотра, на стойках информации, а также пунктах въезда и выезда. Кроме того, они дают указания по перераспределению сотрудникам, если где-то требуется дополнительная помощь.

"Мы определяем периметр. В данном периметре у нас есть в моменте количество человек, можем считать, можем определить, какая скорость прохождения у нас одного человека через стойку регистрации, тем самым оценить утилизацию ресурса агентов по регистрации, и видим среднее время нахождения человека в очереди", — пояснил Алексей Костылёв, руководящий службой управления пропускной способностью.