В петербургском аэропорту Пулково прошёл забег по взлётно-посадочной полосе

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный забег по взлётно-посадочной полосе аэропорта Пулково. Три года назад его сделали ежегодным после 90-летнего перерыва, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В ходе мероприятия организаторы закрывают одну полосу, а по второй дежурно передвигаются самолёты. В этом году в соревнованиях приняло участие 400 спортсменов — вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них были как профессионалы, так и любители.