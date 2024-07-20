В петербургском аэропорту Пулково прошёл забег по взлётно-посадочной полосе
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный забег по взлётно-посадочной полосе аэропорта Пулково. Три года назад его сделали ежегодным после 90-летнего перерыва, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В петербургском аэропорту Пулково прошёл забег по взлётно-посадочной полосе. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
В ходе мероприятия организаторы закрывают одну полосу, а по второй дежурно передвигаются самолёты. В этом году в соревнованиях приняло участие 400 спортсменов — вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них были как профессионалы, так и любители.
В планах аэропорта увеличить дистанцию и провести полумарафон.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова одержала победу во втором женском шоу-забеге, который прошёл в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики. Артистка преодолела дистанцию за 22,31 секунды.