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20 июля, 10:27

В петербургском аэропорту Пулково прошёл забег по взлётно-посадочной полосе

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный забег по взлётно-посадочной полосе аэропорта Пулково. Три года назад его сделали ежегодным после 90-летнего перерыва, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В петербургском аэропорту Пулково прошёл забег по взлётно-посадочной полосе. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В ходе мероприятия организаторы закрывают одну полосу, а по второй дежурно передвигаются самолёты. В этом году в соревнованиях приняло участие 400 спортсменов — вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них были как профессионалы, так и любители.

В планах аэропорта увеличить дистанцию и провести полумарафон.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова одержала победу во втором женском шоу-забеге, который прошёл в Москве в рамках Недели лёгкой атлетики. Артистка преодолела дистанцию за 22,31 секунды.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Николай Рюмин
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