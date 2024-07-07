В Испании при забеге быков на фестивале пострадало восемь человек
Во время забега быков на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне пострадало восемь человек, их доставили в больницу. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявили в пресс-службе местного отделения Красного Креста.
Забег быков в Испании. Видео © X / Firstpost
Отметим, что фестиваль Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне уже больше 800 лет и длится одну неделю — с 6 по 14 июля. В основном это мероприятие знаменито благодаря энсьерро — бегом от разъярённых быков, который зачастую заканчивается несчастными случаями. В этот раз участники собрались в восемь утра по местному времени.
Ранее Life.ru писал, что в испанском автономном сообществе Валенсия бык проткнул рогами мужчину. От полученных травм он скончался.
X / Firstpost