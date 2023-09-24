Мужчину на фестивале в Валенсии насмерть забодал бык

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. От полученных травм тот скончался, сообщает газета ABC.

"Мужчина скончался от ударов рогами быка на народных гуляниях в Валенсии", — передаёт издание.

Сообщается, что инцидент произошёл в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс в субботу во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля. Жертвой стал 61-летний мужчина. Его экстренно прооперировали, но спасти пострадавшего не удалось.

По данным издания, незадолго до инцидента был тяжело травмирован ещё один пожилой мужчина. Бык вонзил рога ему в ноги. Сейчас пострадавший в стабильном состоянии. В обоих случаях мужчин быки подняли на рога.