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24 сентября, 12:48

Мужчину на фестивале в Валенсии насмерть забодал бык

ABC: Бык проткнул рогами пенсионера на фестивале в Валенсии, мужчина скончался

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия. От полученных травм тот скончался, сообщает газета ABC.

"Мужчина скончался от ударов рогами быка на народных гуляниях в Валенсии", передаёт издание.

Сообщается, что инцидент произошёл в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс в субботу во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля. Жертвой стал 61-летний мужчина. Его экстренно прооперировали, но спасти пострадавшего не удалось.

По данным издания, незадолго до инцидента был тяжело травмирован ещё один пожилой мужчина. Бык вонзил рога ему в ноги. Сейчас пострадавший в стабильном состоянии. В обоих случаях мужчин быки подняли на рога.

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Обложка ©

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Александра Мышляева
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