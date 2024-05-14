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14 мая, 06:19

В Киргизии после наезда грузовика на детей наказали 21 чиновника

Грузовик с мороженым, наехавший на детей в Киргизии. Обложка © Kabar.kg

Грузовик с мороженым, наехавший на детей в Киргизии. Обложка © Kabar.kg

Более 20 чиновников наказали после наезда грузовика с мороженым на группу детей на фестивале в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Киргизии.

"По итогам расследования обстоятельств инцидента межведомственной комиссией рекомендовано объявить дисциплинарные взыскания, а также освободить от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Так, к ответственности привлекли 21 человека, из них шестерых также уволили. О ком именно идёт речь, не указывается. По мнению комиссии, организаторы фестиваля не приняли необходимые меры безопасности. В частности, там не хватало полиции — работало только два инспектора из подразделения отдела обеспечения дорожного движения.

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Напомним, 2 мая грузовик с мороженым наехал на группу детей, приехавших на фестиваль по случаю народного праздника. Водителя внутри не было. Пострадали 35 человек.

Матвей Константинов
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