В Киргизии после наезда грузовика на детей наказали 21 чиновника

Более 20 чиновников наказали после наезда грузовика с мороженым на группу детей на фестивале в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Киргизии.

"По итогам расследования обстоятельств инцидента межведомственной комиссией рекомендовано объявить дисциплинарные взыскания, а также освободить от занимаемых должностей руководителей и сотрудников профильных министерств и органов местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Так, к ответственности привлекли 21 человека, из них шестерых также уволили. О ком именно идёт речь, не указывается. По мнению комиссии, организаторы фестиваля не приняли необходимые меры безопасности. В частности, там не хватало полиции — работало только два инспектора из подразделения отдела обеспечения дорожного движения.