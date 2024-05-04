Трое взрослых и ребёнок погибли в столкновении с фурой на трассе в Оренбуржье

Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки и грузовика на трассе М5 "Урал" в Оренбургской области. Об этом сообщило местное управление МВД.

Всё произошло в седьмом часу вечера на 207-м километре. Погибли пассажиры автомобиля Nissan X-TraiI. По данным МЧС Башкортостана, предварительно, все они жители города Салавата. Среди жертв ДТП мужчина, две женщины и ребёнок. Пострадали мужчина 1988 года рождения и его несовершеннолетняя дочь, в тяжёлом состоянии они доставлены в больницу Медногорска.

Согласно данным полиции, водитель кроссовера не уступил дорогу при повороте и столкнулся с фурой Scania. Возбуждено уголовное дело.

Scania после столкновения с кроссовером на трассе М5 "Урал". Фото © УМВД России по Оренбургской области