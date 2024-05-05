В Киргизии чиновники лишились постов после наезда фургона с мороженым на детей

После наезда грузовика на детей на фестивале в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии уволены несколько милицейских чинов. Об этом сообщили в МВД республики.

"Двенадцать сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы", — говорится в сообщении ведомства.

По обновлённым данным, в результате происшествия пострадало 35 детей. Своих должностей лишились руководитель отдела внутренних дел Сузакского района и его заместитель, а также начальник Октябрьского поселкового отделения милиции, в ведении которого находилась территория, где проходило мероприятие. Ещё к нескольким сотрудникам применены меры дисциплинарного характера.