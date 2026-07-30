Официанта теплохода «Роза ветров» уволили за ужин для двоих по цене 16 450 руб.

После публикации SHOT ПРОВЕРКИ руководство теплохода «Роза ветров» уволило официанта, обслуживавшего туристов. При этом гостям компенсировали стоимость ужина и билетов.

Как рассказали представители теплохода, с одной из пассажирок связался управляющий, представившийся Романом. Он признал, что сотрудник не объяснил посетителям важные условия заказа. Дело в том, что цены в меню указаны за 100 граммов, а итоговую стоимость и вес выбранных блюд сотрудник не назвал.

По словам управляющего, персоналу неоднократно напоминали о необходимости заранее информировать гостей о подобных нюансах. Однако в отношении этого официанта уже поступали аналогичные претензии, поэтому после очередного инцидента руководство решило прекратить с ним сотрудничество.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, прогулка на теплоходе «Роза ветров» обошлась туристам почти в 21 тысячу рублей. За ужин с сибасом и креветками паре выставили счет на 16 450 рублей, при этом, по словам пассажирки, цены были указаны за 100 граммов без явного предупреждения. Часть суммы официант попросил перевести на личную карту, а кассовый чек гостям, как утверждается, не выдали.