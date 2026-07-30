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Регион
30 июля, 14:57

Официанта теплохода «Роза ветров» уволили за ужин для двоих по цене 16 450 руб.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

После публикации SHOT ПРОВЕРКИ руководство теплохода «Роза ветров» уволило официанта, обслуживавшего туристов. При этом гостям компенсировали стоимость ужина и билетов.

Как рассказали представители теплохода, с одной из пассажирок связался управляющий, представившийся Романом. Он признал, что сотрудник не объяснил посетителям важные условия заказа. Дело в том, что цены в меню указаны за 100 граммов, а итоговую стоимость и вес выбранных блюд сотрудник не назвал.

По словам управляющего, персоналу неоднократно напоминали о необходимости заранее информировать гостей о подобных нюансах. Однако в отношении этого официанта уже поступали аналогичные претензии, поэтому после очередного инцидента руководство решило прекратить с ним сотрудничество.

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По данным SHOT ПРОВЕРКИ, прогулка на теплоходе «Роза ветров» обошлась туристам почти в 21 тысячу рублей. За ужин с сибасом и креветками паре выставили счет на 16 450 рублей, при этом, по словам пассажирки, цены были указаны за 100 граммов без явного предупреждения. Часть суммы официант попросил перевести на личную карту, а кассовый чек гостям, как утверждается, не выдали.

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Владимир Озеров
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