Речная прогулка по цене крыла от «Боинга»: туристы ахнули, увидев счёт за обед на теплоходе «Роза ветров»

Речная прогулка по Москве-реке обошлась туристам почти в 21 тысячу рублей после ужина на теплоходе «Роза ветров», передаёт SHOT ПРОВЕРКА. По словам пассажирки Александры, за сибаса и креветки паре выставили счёт на 16 450 рублей, а часть денег официант попросил перевести ему на личную карту.

Билеты на теплоход стоили по 1400 рублей. Уже на борту пару настойчиво пригласили в ресторан и порекомендовали заказать морепродукты на гриле.

После ужина выяснилось, что сибас стоит 7500 рублей, а креветки — 6500. Как утверждает туристка, цены рассчитывались за каждые 100 граммов, хотя в меню это обозначено не было.

К сумме заказа автоматически добавили сервисный сбор в размере 10%. Оплатить ужин банковской картой гости не смогли: им сообщили, что терминал не работает.

В результате 11 тысяч рублей Александра перевела на личную карту официанта, а оставшуюся сумму пара отдала наличными. По словам девушки, кассовый чек им не предоставили.

Вместе с билетами и фотографией за 1300 рублей прогулка обошлась туристам примерно в 20,5 тысячи рублей. Свою версию произошедшего представители теплохода и компании пока публично не приводили.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей жалобе пассажиров теплохода «Вещий Олег». Тогда туристам выставили счёт почти на 30 тысяч рублей за шашлык, креветки и другие блюда, стоимость которых также рассчитывалась исходя из веса. Оба судна представлены на сайте компании «Мегафлот».