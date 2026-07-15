Прогулка с двойным дном: Пассажиры теплохода в Москве пожаловались на шашлык в 20 раз дороже билета

Пассажиры московского теплохода «Вещий Олег» пожаловались на неожиданный счёт почти на 30 тысяч рублей за блюда с мангала. При этом сама прогулка по реке обошлась им всего в 1400 рублей. Об этом пишет телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Пассажиры теплохода в Москве пожаловались на внезапный счёт на 30 тысяч рублей. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала одна из гостей, попасть на верхнюю палубу можно было только при условии заказа еды из мангала. Компания взяла два шашлыка, креветки и напитки.

По словам пассажирки, официант не объяснил, что стоимость в меню была указана не за готовое блюдо, а за каждые 100 граммов. В результате вместо ожидаемой суммы посетителям приготовили несколько порций весом почти по килограмму.

В финале прогулки отдыхающим принесли чек почти на 30 тысяч рублей. В него также включили чаевые и пиво, которое, как утверждают пассажиры, обещали подарить к заказу, но они его не брали.

После разбирательств часть позиций из счёта убрали, однако оплатить пришлось около 25 тысяч рублей. Гости заявили, что заранее о таких условиях их не предупреждали.

Это уже не первая подобная история с этим теплоходом. В Сети ранее появлялись жалобы пассажиров, которые рассказывали о крупных тратах за блюда с мангала и возможность занять места на верхней палубе.

Также Life.ru рассказывал, что в новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ устроили шашлычный батл и сравнили мясо с рынка и из магазина. Главный вопрос был простым: где лучше брать мясо для шашлыка и какой вариант может испортить отдых уже с первого шампура.