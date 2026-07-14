Житель Приморья чуть не задохнулся из-за «секретного напитка» в баре

В селе Андреевка Приморского края во время открытия сезона в местном баре произошёл опасный инцидент. Заведение проводило развлекательный конкурс, в котором предлагали угадать содержимое рюмки. Один из гостей принял участие и выпил предложенную жидкость — в ней оказался уксус.

Мужчина в беседе с 360.ru признался, что почувствовал неладное практически мгновенно: начал задыхаться, не мог сделать вдох или выдох. Он попытался промыть горло водой в туалете, но это не помогло. Выбежав на улицу, пострадавший попросил приятелей вызвать скорую.

Прибывшие медики госпитализировали его и поместили в реанимацию, где пациент провёл сутки под наблюдением. Врач-реаниматолог позже объяснил, что исход мог быть фатальным — либо удушье, либо отказ почек. Сейчас мужчина лечится амбулаторно и ждёт повторного обследования.

Ведомства уже подключились к разбирательству: полиция и Следственный комитет проводят проверку, прокуратура региона изучает законность работы заведения. По словам пострадавшего, попытки договориться с владельцами бара полюбовно результата не дали.

А ранее Life.ru писал, что компания отравилась на вечеринке в Солнечногорске подсунутым барыгой метадоном. Двое участников тусовки скончались ещё до того, как на вызов успели приехать медики.