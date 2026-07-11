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Регион
10 июля, 23:47

В суши-баре Зарайска после отравления посетителей выявили санитарные нарушения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / grafvision

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / grafvision

В суши-баре «Моккано» подмосковного Зарайска после отравления посетителей выявили грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«После получения первых экстренных извещений незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование с проведением полного комплекса противоэпидемических мероприятий. В ходе эпидрасследования на предприятии общественного питания выявлены грубые нарушения санитарного законодательства», — говорится в сообщении.

Для установления причин произошедшего специалисты отобрали образцы сырья, взяли смывы с рабочих поверхностей, а также биоматериал у персонала заведения. Все материалы направлены на лабораторные исследования.

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Напомним, Следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Зарайске. Действия владельцев заведения квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что 9 и 10 июля в городскую больницу обратились 19 человек с признаками отравления. 16 из них употребляли еду из одного и того же кафе, семеро пострадавших — несовершеннолетние.

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Тимур Хингеев
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