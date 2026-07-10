Пострадавшая от суши-бара в Зарайске заказывала доставку на день рождения дочки

Пострадавшая после доставки из суши-бара «Моккано» в подмосковном Зарайске три дня назад заказывала роллы на день рождения годовалой дочки, пишет Mash.

Уже на следующий день после праздника её муж почувствовал недомогание, а через день — сама женщина. Оба были доставлены в больницу, где врачи заподозрили сальмонеллёз. Инфекционное отделение переполнено: пациенты лежат целыми семьями. Годовалая малышка не пробовала роллы и сейчас находится под присмотром бабушки с дедушкой. Она на грудном вскармливании, из-за чего разлука с матерью переносится тяжело. Срок выписки родителей из больницы пока неизвестен.

Администрация суши-бара заявила семье, что их вина «вообще-то не доказана». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое находится под контролем прокуратуры Подмосковья.

Как писал Life.ru, 9–10 июля в больницу обратились 19 человек с признаками отравления, из которых 16 употребляли еду из одного заведения, включая семерых несовершеннолетних. Всю продукцию из точки общепита изъяли и отправили на экспертизу, а само заведение временно закрыли. Тринадцать пациентов находятся в состоянии средней тяжести.