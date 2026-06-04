«Недоступность Камчатки — это миф»: Губернатор Солодов призвал россиян не бояться цен и ехать на край мира

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал мифом представления о том, что регион недоступен для туристов. На полях ПМЭФ-2026 в интервью Life.ru он привёл аргументы в пользу того, что поездка на полуостров по карману среднестатистическому жителю России.

Солодов на ПМЭФ назвал мифом недоступность региона для туристов. Видео © Life.ru

«Мы можем сейчас купить билет за 17 тысяч рублей в одну сторону. Прилететь на Камчатку, организовать программу, и мы видим всё больше людей, которые как раз так достаточно бюджетно путешествуют по нашему региону. Поэтому на самом деле это миф о недоступности Камчатки. Конечно, есть дорогие туры, конечно, есть вертолётные экскурсии, яхты и так далее. И это тоже есть, и правильно. Но должна быть программа поездки на Камчатку, доступная для среднестатистического жителя России», — сказал он.

Отдельное внимание, по словам губернатора, краевые власти уделяют молодёжи. Он напомнил, что уже через две недели на Камчатке пройдёт очередной Всероссийский молодёжный экологический форум, куда приедут 450 самых продвинутых в теме экологии ребят со всей страны. Солодов добавил, что особенно ценно видеть их вдохновлённые глаза после знакомства с камчатской природой: молодые люди возвращаются домой с чёткими договорённостями о дальнейших совместных проектах в разных регионах и готовностью продвигать идеи защиты природы по всей России.

На вопрос корреспондента Life.ru о том, есть ли конкретные цифры, подтверждающие рост интереса к региону, глава края ответил, что туристический поток на Камчатке растёт из года в год.

«Он не растёт скачкообразно, и это хорошо. Резкий рост так же плох, как и его отсутствие. Мы планомерно, из года в год, увеличиваем турпоток», — сказал Солодов.

По его мнению, планомерное увеличение турпотока позволяет добиваться главного: больше людей занято в туризме, строится больше гостиниц, дорог и объектов транспортной инфраструктуры. Солодов подчеркнул, что в конечном счёте туризм даёт региону ощутимый эффект с точки зрения качества жизни на Камчатке.

А ранее россиянам, планирующим летний отпуск, напомнили, что следует учитывать увеличение стоимости поездок на 8–12 процентов по сравнению с 2025 годом. Особенно заметно подорожает проживание, что связано с инфляцией и ростом издержек. На Камчатке, как и на других природных направлениях вроде Алтая или Байкала, цены вырастут сильнее всего из-за устойчивого превышения спроса над предложением качественного жилья. В то же время темпы удорожания замедлились по сравнению с прошлыми годами, когда рост порой достигал 20–30 процентов.