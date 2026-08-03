Экс-посол Британии: Выборы во Франции могут изменить ход конфликта на Украине

Исход президентской кампании во Франции способен повлиять на дальнейшее развитие украинского конфликта. Такую точку зрения в эфире YouTube-канала озвучил бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд.

Ключевые изменения могут произойти после смены политического курса в отдельных европейских государствах. Первым таким событием он назвал президентские выборы во Франции.

Бывший дипломат считает, что лидер партии Марин Ле Пен обладает серьёзными шансами на победу. Если это произойдёт, последствия, как он полагает, затронут не только французскую внутреннюю политику, но и отношения Парижа с Евросоюзом, а также подход Европы к украинскому конфликту. Отдельно Прауд усомнился в способности европейских стран бесконечно финансировать Киев. По его оценке, возможности государств ЕС со временем окажутся ограниченными.

Говоря о перспективах противостояния, эксперт заявил, что ресурсов России, по его мнению, хватит на более продолжительный период, чем у Европы, оказывающей помощь Украине.

Франция выберет нового президента 18 апреля 2027 года. Если победитель не определится в первом туре, повторное голосование состоится 2 мая. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон не сможет вновь баллотироваться, поскольку Конституция не позволяет занимать этот пост более двух сроков подряд.

Ранее французский суд пересмотрел наказание лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сохранив ей возможность участвовать в президентской кампании 2027 года. Решение вызвало активное обсуждение среди политических экспертов. Приговор оставили в силе, но мера наказания была выбрана так, чтобы не исключать Ле Пен из политической борьбы.