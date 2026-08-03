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3 августа, 08:13

«Пейте за ВСУ»: В Латвии призывают спаивать водителей ради передачи их машин Украине

В Латвии призвали жителей пить больше ради поддержки Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Глава латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш заявил, что жители страны могут поддерживать Украину, употребляя больше алкоголя. Его структура занимается подготовкой автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, для передачи ВСУ. Об этом он сообщил новостному порталу Латвийского телевидения.

«Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьёт. И жертвует», — сказал он.

Берзиньш рассказал о деятельности организации, которая занимается ремонтом машин, изъятых у водителей в состоянии алкогольного опьянения. Перед отправкой на Украину транспорт приводят в рабочее состояние, поскольку часть автомобилей получает повреждения после аварий или полицейских погонь.

Представитель организации отметил, что восстановление техники проводится в ограниченном объёме, после чего машины передают для дальнейшего использования. Свои слова о необходимости «пить и поддерживать» он связал с тем, что именно такие автомобили после конфискации могут быть направлены на помощь украинским подразделениям.

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Ранее бывший министр внешней торговли Эстонии заявила, что в её стране украинская и ЛГБТ*-символика встречается чаще, чем в других европейских государствах. Такое мнение политик высказала после автомобильной поездки по Европе. Во время маршрута через Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию она рассказала, что практически не замечала радужных флагов*, а украинскую символику увидела лишь несколько раз.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Милена Скрипальщикова
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