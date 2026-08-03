Глава латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш заявил, что жители страны могут поддерживать Украину, употребляя больше алкоголя. Его структура занимается подготовкой автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, для передачи ВСУ. Об этом он сообщил новостному порталу Латвийского телевидения.

«Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьёт. И жертвует», — сказал он.

Берзиньш рассказал о деятельности организации, которая занимается ремонтом машин, изъятых у водителей в состоянии алкогольного опьянения. Перед отправкой на Украину транспорт приводят в рабочее состояние, поскольку часть автомобилей получает повреждения после аварий или полицейских погонь.

Представитель организации отметил, что восстановление техники проводится в ограниченном объёме, после чего машины передают для дальнейшего использования. Свои слова о необходимости «пить и поддерживать» он связал с тем, что именно такие автомобили после конфискации могут быть направлены на помощь украинским подразделениям.

Ранее бывший министр внешней торговли Эстонии заявила, что в её стране украинская и ЛГБТ*-символика встречается чаще, чем в других европейских государствах. Такое мнение политик высказала после автомобильной поездки по Европе. Во время маршрута через Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию она рассказала, что практически не замечала радужных флагов*, а украинскую символику увидела лишь несколько раз.

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