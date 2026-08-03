ЦБ изучает предложения по смягчению правил блокировки карт

В России обсуждают необходимость кардинального пересмотра правил блокировки банковских счетов. Поводом для дискуссии стало исследование профсоюза «Новый труд», где зафиксирован резкий всплеск ограничений для частных лиц и самозанятых, пишет газета «Ведомости».

Согласно статистике, за минувшие два года пользователи соцсетей пожаловались на 81 тысячу подобных инцидентов, причем за последние 12 месяцев их количество подскочило почти в два раза. Тревожная динамика вынуждает граждан отказываться от безналичных расчётов: в апреле 2026 года объём наличности в обороте увеличился на 607 млрд рублей.

Основной претензией к финансовым организациям стала непрозрачность процедур. Треть ограничений вводится из-за подозрений в мошенничестве, ещё столько же — из-за обвинений в отмывании доходов, однако почти в каждом пятом случае кредитные структуры вовсе не озвучивают основания для санкций.

Профсоюзные лидеры настаивают на внедрении системы оценки рисков «Светофор» для физлиц, аналогичной той, что сейчас применяется для корпоративного сектора. Также предлагается обязать финансовые институты маркировать решения, принятые алгоритмами искусственного интеллекта.

Дополнительным требованием стала публикация Центробанком открытой статистики по ошибочным блокировкам. Регулятор уже получил и изучил соответствующие предложения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее признавала наличие серьёзных перегибов в борьбе с криминальными финансовыми операциями.

Ранее эксперты предупредили, что при поступлении денег от неизвестного человека не стоит сразу переводить их обратно или тратить — это может сделать владельца счёта жертвой мошенников. Исключение: если в назначении платежа указано, что это подарок или благотворительная помощь. В остальных случаях возврат следует оформлять через финансовую организацию, а не через отправителя.