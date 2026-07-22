Достанут даже за границей: Госдума приняла закон о блокировке счетов сбежавших преступников

Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении пакет законопроектов, вводящих серьёзные ограничения для лиц, которые уклоняются от уголовного или административного наказания, находясь за пределами России. Меры коснутся не только скрывающихся преступников, но и лиц, привлеченных к ответственности за нарушение закона об «иноагентах», призывы к нарушению территориальной целостности страны или дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Согласно принятым нормам, перечень ограничений для таких лиц включает:

Запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого.

Блокировку доступа к государственным и муниципальным услугам в онлайн-формате.

Запрет на регистрацию транспортных средств и ограничение водительских прав.

Невозможность совершения сделок с недвижимостью по доверенности.

Запрет на использование электронной подписи и заключение кредитных договоров.

Заморозку денежных средств и иного имущества, а также отключение доступа к банковским приложениям для перевода средств.

Решение о применении санкций будет принимать Минюст РФ. Сведения о таких лицах будут публиковаться в специальном реестре на сайте ведомства, а ограничения вступят в силу на следующий день после внесения данных в этот список.

Закон также предусматривает механизм взаимодействия с активами таких граждан. Для получения государственных выплат или перечислений от других лиц нарушителям придется открыть специальный рублевый счёт (банк сделает это самостоятельно при отсутствии действий со стороны владельца). Из этих замороженных средств, при необходимости, будет выплачиваться ежемесячное гуманитарное пособие близким родственникам нарушителя, если у них отсутствуют собственные источники дохода.