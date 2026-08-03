Разбившимся в Подмосковье парашютистом оказался опытный ветеран-десантник

Погибшим во время прыжка с парашютом в Подмосковье оказался 41-летний ветеран-десантник Кирилл С. Мужчина приехал из Нижегородской области на праздничное мероприятие в честь Дня ВДВ и планировал совершить свой десятый прыжок. Об этом сообщил Mash.

За спиной Кирилла С. было девять успешных высадок. Очередной прыжок с самолёта Ан-2 на аэродроме Ватулино должен был стать для него десятым.

«Предварительно установлено, что днём 2 августа 2026 года при выполнении тренировочного прыжка с парашютной системой с борта воздушного судна с высоты 600 метров над аэродромом Ватулино при приземлении парашютист получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении Западного МСУ на транспорте СК России.

После произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту гибели мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. В том числе специалисты выясняют причины отказа парашютной системы.

Ранее стало известно, что причиной гибели 41-летнего парашютиста в Подмосковье могла стать неисправность оборудования. Трагедия произошла 2 августа на аэродроме «Аэроклассика» в деревне Ватулино. Во время снижения у спортсмена возникли проблемы с основным куполом, после чего он попытался воспользоваться запасной системой.