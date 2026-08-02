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2 августа, 13:58

Петербуржец прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки в День ВДВ

Петербуржец прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки в День ВДВ. Обложка © Telegram / ЖК "Чистое небо" - Инфоканал

Петербуржец прыгнул с парашютом с крыши многоэтажки в День ВДВ. Обложка © Telegram / ЖК "Чистое небо" - Инфоканал

В Санкт-Петербурге в ночь на 2 августа неизвестный совершил прыжок с парашютом с крыши жилого комплекса «Чистое небо». По словам очевидцев, мужчина благополучно приземлился и не пострадал. Об этом сообщили в телеграм-канале ЖК.

Инцидент произошёл на Комендантском проспекте в Приморском районе города. По словам местных жителей, экстремал спрыгнул с крыши высотного дома и приземлился возле фонтана на площади Солнца.

Свидетели утверждают, что после приземления мужчина не получил травм. Подобный случай в этом жилом комплексе происходит уже не впервые. Летом 2022 года неизвестный также совершил прыжок с парашютом с крыши одного из домов ЖК «Чистое небо». Тогда обошлось без пострадавших.

«Никто, кроме нас!»: Яркий репортаж Life.ru с празднования Дня ВДВ в сердце столицы
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Ранее сообщалось, что на фоне празднования Дня Воздушно-десантных войск в России 2 августа эксперты напомнили об ответственности за купание в городских фонтанах. Фонтаны относятся к объектам благоустройства и инженерной инфраструктуры и не предназначены для купания. Правила их использования устанавливаются региональными и муниципальными властями.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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