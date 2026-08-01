Штраф, арест или тюрьма: Адвокат напомнила, чем грозит купание в фонтане на День ВДВ

День Воздушно-десантных войск в России отмечают 2 августа. Однако купаться в городских фонтанах, несмотря на жару и праздничное настроение, нельзя. Адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко в беседе с Life.ru напомнила, какие последствия могут ждать нарушителей.

Городские фонтаны относятся к объектам благоустройства и инженерной инфраструктуры. Они не предназначены для купания, а правила их использования устанавливают региональные и муниципальные власти. Во многих российских регионах купание в фонтанах прямо запрещено, поскольку оборудование рассчитано на техническую эксплуатацию, а не на массовое пребывание людей.

Нарушение этих правил влечёт административную ответственность. Сотрудники полиции или административно-технических инспекций вправе составить протокол, если человек заходит в чашу фонтана или использует объект не по назначению. Размер штрафа зависит от региона. Например, в Москве за нарушение правил пользования объектами благоустройства предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Надежда Борзенко Адвокат, руководитель Дома права «Аванти»

Юридические последствия возникают не только из-за самого факта купания. Фонтан представляет собой сложную систему с насосами, подсветкой, фильтрами и электрическим оборудованием. Попадание внутрь стекла, напитков, бытового мусора или других посторонних предметов может привести к поломкам и остановке системы. Если действия человека повлекли повреждение конструкции или оборудования, собственник объекта вправе потребовать полного возмещения ущерба на основании статьи 1064 ГК РФ.

Кроме того, может применяться статья 7.17 КоАП РФ об умышленном повреждении имущества, предусматривающая штраф от 300 до 500 рублей. Если причинённый ущерб признают значительным, ответственность может наступить уже по статье 167 УК РФ, которая предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если купание сопровождается нецензурной бранью, приставанием к прохожим или демонстративным нарушением общественного порядка, может применяться статья 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Она предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Если человек отказывается покинуть фонтан, ведёт себя агрессивно или препятствует действиям сотрудников полиции, штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей. Кроме того, суд может назначить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы.

Если общественный порядок нарушает подросток, ответственность могут понести его законные представители. Их могут привлечь по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Кроме того, на родителей может быть возложена обязанность возместить причинённый ущерб.

Ранее Life.ru писал, что установившаяся в ряде регионов жара заставляет людей чаще выбирать холодный кофе для утоления жажды. Однако после такого напитка человек может начать сильнее потеть независимо от его температуры, поскольку основной эффект оказывает кофеин.