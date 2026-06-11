Врач объяснил, как дачная бочка и городские фонтаны провоцируют пневмонию из-за размножения необычной бактерии

Легионелла — не совсем обычная бактерия. Есть такое понятие «атипичные возбудители». Их несколько: легионелла, хламидиа пневмония (Chlamydia pneumoniae) и так далее. Легионеллы живут в воде и легко распространяются через водные аэрозоли. Этот микроорганизм может вызывать серьёзные пневмонии, в том числе весьма тяжёлые. Об этом Life.ru рассказал врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

Почему легионелла так называется? Потому что впервые её описали после съезда ветеранов. Боюсь ошибиться, но, по-моему, это был съезд Французского иностранного легиона. Может быть, какого-то другого, но в общем — съезд ветеранов. Огромное число людей, которые находились в зале, потом массово заболели тяжёлой пневмонией. Источником заражения оказалась вентиляционная система: старые системы зачастую создавали мелкодисперсные аэрозоли. Сейчас такое невозможно, сейчас используют совершенно другие принципы. Александр Пальман Врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук

По словам эксперта, если возникает вспышка воспаления лёгких в каком-то одном закрытом коллективе — в офисе, армейском подразделении или ещё где-то, — то можно обсуждать версию о том, что это могла быть именно легионелла. Она прекрасно лечится правильными антибиотиками, если их вовремя назначить.

«Что касается заражения через дачную бочку с водой — это возможно, но чаще такое происходит через аэрозоль. Скорее опасны летние фонтаны, чем наши обычные дачные бочки. Опять же, легионелла должна там размножиться, и нужно надышаться ею довольно сильно», — добавил специалист.

Врач отмечает, возможно, всё завязано ещё и на степени дисперсности аэрозоля, которой при обычном поливе огорода из бочки достичь можно, но не так часто. Либо надо очень долго простоять возле бочки. Поэтому, и они могут быть опасны, и фонтаны.

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