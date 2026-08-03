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3 августа, 09:06

«Почему ты волнуешься?»: Мендель рассказала о спокойной реакции Зеленского на события в Буче

Мендель заявила о спокойной реакции Зеленского на события в Буче

Обложка © ТАСС / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © ТАСС / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о разговоре с ним после событий в Буче в 2022 году. По её словам, он отреагировал на тему без видимого волнения. О реакции украинского лидера на произошедшее Мендель рассказала в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

«После Бучи он сыграл свою роль: во время визита он выглядел огорчённым. Несколько дней спустя я встретила человека, который только что провёл с ним время. Этот человек рассказал мне, что, когда он попытался поговорить с ним о трагедии, Зеленский просто ответил ему: «Почему ты так волнуешься? Всё нормально», — сказала она.

События в Буче получили широкий международный резонанс весной 2022 года. После ухода российских войск украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили кадры с телами погибших на улицах города. Российское Минобороны отвергло обвинения в причастности российских военных к произошедшему, назвав публикации о случившемся провокацией.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ООН не предоставляет Москве ответы на запросы, связанные с событиями в Буче. По словам министра, он поднимал этот вопрос как публично, так и в личном разговоре с генеральным секретарём организации, однако не получил разъяснений по обращению в Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

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Милена Скрипальщикова
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