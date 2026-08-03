Время на исходе: Мадьяр назвал крайний срок работы венгерской АЭС «Пакш»

Венгерская АЭС «Пакш», которая обеспечивает значительную часть энергопотребления страны, оказалась на грани остановки из-за рекордного обмеления Дуная. Вода из реки используется для охлаждения реакторов. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что АЭС может работать на пониженном уровне только до «понедельника или вторника». Дальше — полная остановка, пишет Reuters.

Ранее агентство сообщало, что станция функционирует на чуть более 10% от полной мощности. Это критически низкий показатель для атомной электростанции, обеспечивающей около 40% всей электроэнергии Венгрии (до 50% по другим данным).

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что АЭС «Пакш» может работать на пониженном уровне только до «понедельника или вторника». Дальше — полная остановка.

Напомним, рекордная жара привела к снижению уровня воды в Дунае — одной из главных рек в Европе, которая, помимо прочего, снабжает водой АЭС «Пакш» в Венгрии. Премьер-министр Петер Мадьяр уже заявил, что станция может прекратить работу.