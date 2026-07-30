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30 июля, 13:16

Мадьяр: АЭС «Пакш» сегодня может прекратить работу из-за снижения воды в Дунае

Обложка © ТАСС / АР /Daniel Kiss

Обложка © ТАСС / АР /Daniel Kiss

Единственная в Венгрии действующая атомная электростанция «Пакш» уже в четверг или пятницу может полностью прекратить работу из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае, который обеспечивает охлаждение реакторов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

Сложная гидрологическая ситуация уже отразилась на работе станции. Один из четырёх энергоблоков был остановлен, а ещё на двух мощность пришлось сократить. Такие меры связаны с нехваткой воды, необходимой для стабильного охлаждения оборудования.

Если уровень Дуная продолжит снижаться, ограничения могут стать еще жёстче. В таком случае эксплуатацию станции придется временно приостановить полностью, что создаст дополнительные риски для энергосистемы страны на фоне продолжающейся жары и экстремальных погодных условий.

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Ранее Life.ru рассказывал, что правительство Венгрии отправило в отставку гендиректора компании Paks II Atomeromu Zrt Гергея Якли, отвечающей за строительство АЭС «Пакш-2».

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