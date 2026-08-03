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3 августа, 09:21

Россия ударными темпами собирает 42 новых лайнера SJ-100 без импортных запчастей

Обложка © ТАСС / Пресс-служба ПАО "ОАК"

Обложка © ТАСС / Пресс-служба ПАО "ОАК"

В производственном центре филиала ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае продолжается выпуск импортозамещённых самолётов SJ-100. Сейчас на предприятии в разной степени готовности находятся 27 воздушных судов.

Директор производственного центра Егор Попов сообщил РИА «Новости», что завод выполняет заказ на 42 лайнера. По его словам, сборка продолжается, а вся партия будет поставлена заказчикам в ближайшее время.

Он уточнил, что шесть машин уже готовы более чем на 90%. Это означает, что они находятся на завершающем этапе производства. SJ-100 создаётся в рамках программы импортозамещения систем и комплектующих. Проект предусматривает использование российских решений вместо зарубежных аналогов.

Новая модель станет частью семейства Superjet и дополнит парк ближнемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов, которые уже эксплуатируются авиакомпаниями.

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Полина Никифорова
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