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3 августа, 09:23

Куренков предупредил о риске новых непрогнозируемых ЧС в России

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Развитие технологий и зависимость разных сфер друг от друга могут привести к появлению новых видов чрезвычайных ситуаций. Об этом в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Тесное переплетение разнородных критически важных систем создаёт условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы. Главную опасность в долгосрочной перспективе представляют каскадные чрезвычайные ситуации, развивающиеся по эффекту домино. Локальный сбой или инцидент на одном, внешне изолированном узле может мгновенно распространиться на смежные отрасли», — сказал он.

Такие ситуации могут выйти за пределы одного предприятия или ведомства и потребовать участия сразу нескольких структур, вплоть до федерального уровня. При этом Куренков отметил, что сохраняются и привычные угрозы — природные катастрофы, включая паводки и крупные пожары.

Особое внимание глава МЧС обратил на риск затоплений из-за переполнения водохранилищ. По его словам, прорыв защитных сооружений может привести к разрушению населённых пунктов, транспортной инфраструктуры и линий электропередачи, а также создать санитарно-эпидемиологические проблемы.

Отдельной проблемой остаются ландшафтные пожары, которые на фоне засух и аномальной жары всё чаще приобретают трансграничный характер. Для борьбы с такими угрозами страны ОДКБ должны активнее обмениваться данными космического мониторинга и оперативной информацией о возможных очагах опасности.

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Милена Скрипальщикова
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