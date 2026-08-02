В Тобольском районе запретили пить воду из реки Тобол и есть местную рыбу

Администрация Тобольского района выступила с официальным предостережением для населения. Местным жителям рекомендовано полностью исключить потребление воды из реки Тобол, а также отказаться от улова, добытого в этих водах.

В пресс-службе муниципалитета пояснили URA.ru, что распоряжение носит официальный характер. Оно издано во исполнение поручений регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство ведёт ежедневный лабораторный мониторинг качества водных ресурсов.

Ситуация привлекла внимание после публикации главы Дегтяревского сельского поселения Фаниза Шарипова. Он предупредил односельчан о возможном присутствии в Тоболе неизвестных химических соединений. Чиновник также настоятельно просил граждан не использовать речную жидкость для питья и не питаться пойманной там рыбой.

Уровень рек в окрестностях Тюмени продолжает расти. Губернатор Александр Моор сообщил, что за сутки Тура прибавила четыре сантиметра, достигнув отметки 896 сантиметров. Её приток Пышма поднялся ещё на 15 сантиметров, и у села Богандинского вода дошла до 599 сантиметров. Глава региона уточнил, что до критерия «неблагоприятное явление» этой реке остаётся всего один сантиметр. В зоне подтопления оказался 121 жилой дом, спасатели эвакуировали 53 человека, включая девять детей.