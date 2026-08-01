Более 30 домов оказались под водой в Новокузнецке из-за сильнейших дождей

В Новокузнецке из-за сильнейших ливней затопило 200 участков и 35 домов. Последствия устраняют, сообщил мэр города Денис Ильин.

В Новокузнецке затопило 200 участков и 35 домов после рекордных ливней. Фото © MAX / Денис Ильин

«В июле в Новокузнецке выпало 210 мм осадков — это в 3 раза выше месячной нормы. Дожди продолжаются, в результате чего значительная часть территории Орджоникидзевского района находится в зоне подтопления», — написал он.

Больше всего пострадали низины — там вода скапливается. Для жителей развернули два пункта временного размещения на 70 мест, но пока там живут только два человека.

В ликвидации участвуют 41 человек и 21 единица техники. Специалисты расчищают трубы и русла, укрепляют берега, организовали отвод воды на некоторых участках. В самых низинных местах круглосуточно работают насосы, которые откачивают воду.

Недавно трассу между Дагестаном и Астраханью накрыла огромная туча саранчи. Тысячи насекомых плотным потоком летели над дорогой и врезались в машины. Водителям приходилось ехать прямо сквозь живое облако. Саранча с громким стуком билась о кузова и стёкла. Одна из семей, ехавшая по трассе, сняла это на видео.