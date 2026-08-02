Тюменской реке Пышме остался сантиметр до опасной черты: Под водой уже 121 дом

Реки в районе Тюмени продолжают подниматься: за сутки Тура выросла ещё на четыре сантиметра, а её приток Пышма почти достиг отметки «неблагоприятное явление». Об этом рассказал в своём Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

По данным главы региона, уровень Туры достиг 896 сантиметров. Пышма за то же время прибавила еще 15 сантиметров — у села Богандинского показатель дошел до 599 сантиметров. Моор уточнил, что до опасной черты этой реке остается всего сантиметр.

Из-за прибывающей воды под водой оказался 121 жилой дом. Спасатели вывезли из зоны затопления 53 человека, среди них девять детей, сообщил губернатор.

«Продолжается приём заявлений на получение единовременной материальной помощи – её размер составляет 15 675 рублей на каждого», — напомнил он.

До этого Моор сообщал, что в зоне подтопления оказались 29 населённых пунктов области. По его словам, округ переживает небывалый паводок сразу на двух реках. Подъём на Туре к тому моменту почти остановился, а Пышма прибывала примерно на 20 сантиметров в сутки. Вода зашла в отдельные дома и на приусадебные участки, а основные силы направили на укрепление земляных валов и защиту низин.