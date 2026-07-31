Паводок замедлился, но опасная отметка превышена: Что происходит в Тюмени на реке Туре

Уровень воды в реке Тура в Тюмени за последние сутки вырос на 2 см и достиг 891 см. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Власти отмечают, что рост уровня воды постепенно замедляется. При этом показатель по-прежнему превышает отметку опасного явления на 41 см.

На гидропосту Богандинское в Тюменском муниципальном округе уровень воды в реке Пышме за сутки увеличился на 25 см, достигнув 564 см. До опасной отметки остается 98 см.

Напомним, на днях в Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что пик летнего паводка на реке Туре ожидается в ближайшие выходные. После этого, по прогнозам, уровень воды начнет снижаться.