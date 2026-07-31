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31 июля, 07:49

Паводок замедлился, но опасная отметка превышена: Что происходит в Тюмени на реке Туре

Рост уровня воды в Туре в Тюмени замедлился до 2 см за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Zemlyannikova 72

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veronika Zemlyannikova 72

Уровень воды в реке Тура в Тюмени за последние сутки вырос на 2 см и достиг 891 см. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Власти отмечают, что рост уровня воды постепенно замедляется. При этом показатель по-прежнему превышает отметку опасного явления на 41 см.

На гидропосту Богандинское в Тюменском муниципальном округе уровень воды в реке Пышме за сутки увеличился на 25 см, достигнув 564 см. До опасной отметки остается 98 см.

Тюменский губернатор Моор объяснил, почему воняет река Тура
Тюменский губернатор Моор объяснил, почему воняет река Тура

Напомним, на днях в Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что пик летнего паводка на реке Туре ожидается в ближайшие выходные. После этого, по прогнозам, уровень воды начнет снижаться.

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Александра Вишнякова
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