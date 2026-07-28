Уровень воды продолжает расти: В Тюмени ввели режим ЧС

В Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, уровень воды в реке Туре продолжает расти. На утро вторника он достиг 877 сантиметров, поэтому с 12:00 по местному времени власти приняли решение ввести режим ЧС.

Моор отметил, что паводковая обстановка в регионе остается напряженной и требует принятия дополнительных мер.

Режим чрезвычайной ситуации позволит оперативнее задействовать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка и защиты жителей.