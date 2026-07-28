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Регион
28 июля, 08:22

Уровень воды продолжает расти: В Тюмени ввели режим ЧС

Моор сообщил о введении режима ЧС в Тюмени из-за паводка

Обложка © ТАСС / Сергей Русанов

Обложка © ТАСС / Сергей Русанов

В Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, уровень воды в реке Туре продолжает расти. На утро вторника он достиг 877 сантиметров, поэтому с 12:00 по местному времени власти приняли решение ввести режим ЧС.

Моор отметил, что паводковая обстановка в регионе остается напряженной и требует принятия дополнительных мер.

Режим чрезвычайной ситуации позволит оперативнее задействовать необходимые силы и средства для ликвидации последствий паводка и защиты жителей.

Запах болота и красная сыпь: Жители Тюмени изнывают от последствий паводка
Запах болота и красная сыпь: Жители Тюмени изнывают от последствий паводка

Напомним, что ранее в Тюмени усилили меры по очистке питьевой воды на фоне продолжающегося подъёма уровня реки Туры. Для дополнительной защиты населения специалисты ввели гиперхлорирование и продолжают ежедневно контролировать качество воды. Тем временем река Тура продолжает подниматься.

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Александра Вишнякова
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