Запах болота и красная сыпь: Жители Тюмени изнывают от последствий паводка

В Тюмени из-за мощного паводка вода из-под крана приобрела стойкий болотный запах, а у горожан начались проблемы с кожей. Люди массово жалуются на зуд и красную сыпь, а также скупают бутилированную воду, сообщает SHOT.

Житель Тюмени пожаловался на ужасный запах воды. Видео © TikTok/ Лёвчик

Часть жителей всё же рискнула помыться, несмотря на исходящее от воды зловоние, и сразу столкнулась с неприятными последствиями. У одних начался нестерпимый зуд кожи головы, у других высыпания покрыли тело и руки. В местном «Росводоканале» утверждают, что жидкость соответствует нормативам, а очистные сооружения работают в усиленном режиме. Однако горожане настаивают, что почти за неделю ни запах, ни качество воды так и не улучшились.

Ситуацию усугубляет критический подъём воды в реке Туре. Уровень достиг 872 сантиметров, превысив опасную отметку на 22 сантиметра. В центре города затопило первый ярус набережной, в пригороде уходят под воду дачные участки, а в водоёмах наблюдают массовую гибель рыбы. На этом фоне врачи предупреждают о высоком риске подхватить кишечную инфекцию. Как пояснила врач Ольга Чернявская, в паводковых стоках могут находиться возбудители шигеллёза, холеры и гепатита А. Специалист призвала тюменцев тщательно мыть руки и использовать исключительно прокипячённую воду.

Ранее жители Тюмени рассказали, что после использования воды из-под крана у них появляются кожные высыпания, воспаления глаз, симптомы цистита и даже кишечная палочка. Одна из пострадавших рассказала, что после мытья у неё опух и покраснел глаз, а врач диагностировал острый блефароконъюнктивит. Другая женщина утверждает, что после 10-минутной ванны у неё возникли признаки цистита, и анализы подтвердили бактериальную инфекцию.