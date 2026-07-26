Моор: Уровень воды в реке Тура в Тюмени может превысить показатель 2016 года

Уровень воды в реке Тура в Тюмени может превысить показатель 2016 года, сообщил в «Максе» губернатор области Александр Моор. Тогда он достиг 868 сантиметров. Причина — в обильных дождях, которые прошли в регионе.

«Вчера уровень воды [в Туре] превысил отметку неблагоприятного явления. На сегодня он составляет уже 859 саниметров. И, по прогнозу гидрологов, рост продолжится и превысит показатели 2016 года», — написал он.

По словам Моора, власти готовятся к неблагоприятному развитию событий, на дамбах и насыпях организовано круглосуточное дежурство. Также в Тюменской области создадут резерв мешков и грунта, которые разместят в потенциально опасных местах, а также выставят дополнительные погрузчики и самосвалы. Из опасных зонах заблаговременно эвакуируют население.

Ранее в Тюмени на фоне продолжающихся дождей пожаловались на ухудшение качества воды. По словам жителей, та, что течёт из кранов, имеет невыносимый запах и вызывает проблемы со здоровьем: кожные высыпания, воспаления глаз, цистит и даже кишечную палочку.