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Регион
26 июля, 13:24

Моор: Уровень воды в реке Тура в Тюмени может превысить показатель 2016 года

Паводок в Тюменской области. Обложка © «Макс» / Александр Моор

Паводок в Тюменской области. Обложка © «Макс» / Александр Моор

Уровень воды в реке Тура в Тюмени может превысить показатель 2016 года, сообщил в «Максе» губернатор области Александр Моор. Тогда он достиг 868 сантиметров. Причина — в обильных дождях, которые прошли в регионе.

«Вчера уровень воды [в Туре] превысил отметку неблагоприятного явления. На сегодня он составляет уже 859 саниметров. И, по прогнозу гидрологов, рост продолжится и превысит показатели 2016 года», — написал он.

По словам Моора, власти готовятся к неблагоприятному развитию событий, на дамбах и насыпях организовано круглосуточное дежурство. Также в Тюменской области создадут резерв мешков и грунта, которые разместят в потенциально опасных местах, а также выставят дополнительные погрузчики и самосвалы. Из опасных зонах заблаговременно эвакуируют население.

Дороги к двум сёлам в Джидинском районе Бурятии перекрыла поднявшаяся вода
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Ранее в Тюмени на фоне продолжающихся дождей пожаловались на ухудшение качества воды. По словам жителей, та, что течёт из кранов, имеет невыносимый запах и вызывает проблемы со здоровьем: кожные высыпания, воспаления глаз, цистит и даже кишечную палочку.

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Матвей Константинов
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