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26 июля, 12:01

Дороги к двум сёлам в Джидинском районе Бурятии перекрыла поднявшаяся вода

Обложка © МАКС / Джида-инфо

Обложка © МАКС / Джида-инфо

В Джидинском районе Бурятии остановлено движение для всех видов автотранспорта в направлении сёл Тохой и Укыр-Челон. Причиной стал резкий подъём уровня воды, информирует «Джида-инфо 24/7».

Проезд перекрыт полностью, добраться до населённых пунктов сейчас невозможно ни на одном виде колёсной техники. Местные жители оповещены о сложившейся обстановке.

Мосты разрушены, дороги размыты: Паводок отрезает посёлки Якутии от Большой земли
Мосты разрушены, дороги размыты: Паводок отрезает посёлки Якутии от Большой земли

Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Мостовая Октябрьского округа Пермского края 13-летняя Ксюша спасла бабушку во время ливневого паводка. Пока родители находились в Перми, школьница проводила каникулы у родственницы. Когда вода начала стремительно затапливать двор, девочка созвонилась с матерью и получила указание немедленно уходить на возвышенность. Однако время на сбор документов и вещей было упущено, хлынувшие потоки отрезали путь к спасению.

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Юрий Лысенко
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