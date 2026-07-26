Дороги к двум сёлам в Джидинском районе Бурятии перекрыла поднявшаяся вода
Обложка © МАКС / Джида-инфо
В Джидинском районе Бурятии остановлено движение для всех видов автотранспорта в направлении сёл Тохой и Укыр-Челон. Причиной стал резкий подъём уровня воды, информирует «Джида-инфо 24/7».
Проезд перекрыт полностью, добраться до населённых пунктов сейчас невозможно ни на одном виде колёсной техники. Местные жители оповещены о сложившейся обстановке.
Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Мостовая Октябрьского округа Пермского края 13-летняя Ксюша спасла бабушку во время ливневого паводка. Пока родители находились в Перми, школьница проводила каникулы у родственницы. Когда вода начала стремительно затапливать двор, девочка созвонилась с матерью и получила указание немедленно уходить на возвышенность. Однако время на сбор документов и вещей было упущено, хлынувшие потоки отрезали путь к спасению.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.