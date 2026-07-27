Тура не останавливается: За сутки река в Тюмени прибавила ещё 13 сантиметров

В Тюмени продолжает подниматься река Тура: её уровень достиг отметки в 872 сантиметра. Данные приводит специально предназначенный для для оповещения об уровне воды, пунктах временного размещения и другой оперативной информации в рамках ЧС бот «Паводок. Инфо» в мессенджере МАКС.

За минувшие сутки вода поднялась ещё на 13 сантиметров.

«Гидропост Тюмень — Тура. На 27 июля уровень воды: 872 сантиметра. Динамика за сутки — +13 сантиметров», — говорится в рассылке.

Для региона стихия не в новинку — мощный весенний разлив здесь уже случался в 2016-м. Однако нынешний удар воды пришелся на лето, что для западносибирского климата скорее аномалия, нежели норма.

Незадолго до этого губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что уровень воды в Туре может превысить рекорд 2016 года, когда река поднялась до 868 сантиметров. По его словам, причиной стали сильные дожди в регионе, а рост воды продолжится. Он добавил, что власти готовятся к худшему сценарию: на дамбах и насыпях организовали круглосуточное дежурство, а в области решили создать запас мешков.