Тура не останавливается: За сутки река в Тюмени прибавила ещё 13 сантиметров
Уровень Туры в Тюмени поднялся до 872 сантиметров, прибавив 13 см за сутки
Паводок в Тюменской области. Обложка © Telegram / Александр Моор
В Тюмени продолжает подниматься река Тура: её уровень достиг отметки в 872 сантиметра. Данные приводит специально предназначенный для для оповещения об уровне воды, пунктах временного размещения и другой оперативной информации в рамках ЧС бот «Паводок. Инфо» в мессенджере МАКС.
За минувшие сутки вода поднялась ещё на 13 сантиметров.
«Гидропост Тюмень — Тура. На 27 июля уровень воды: 872 сантиметра. Динамика за сутки — +13 сантиметров», — говорится в рассылке.
Для региона стихия не в новинку — мощный весенний разлив здесь уже случался в 2016-м. Однако нынешний удар воды пришелся на лето, что для западносибирского климата скорее аномалия, нежели норма.
Незадолго до этого губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что уровень воды в Туре может превысить рекорд 2016 года, когда река поднялась до 868 сантиметров. По его словам, причиной стали сильные дожди в регионе, а рост воды продолжится. Он добавил, что власти готовятся к худшему сценарию: на дамбах и насыпях организовали круглосуточное дежурство, а в области решили создать запас мешков.
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