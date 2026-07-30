Тюменский губернатор Моор объяснил, почему воняет река Тура

Жители Тюмени жалуются на стойкий неприятный запах, который идёт от реки Туры. Губернатор Александр Моор связал это с большим количеством органических соединений, попавших в воду из-за сильного летнего половодья.

«Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку Туру большое количество органических соединений. Процесс самоочищения Туры не справляется. Мы наблюдаем резкое снижение количества кислорода в воде. Органика, которая поступила из-за половодья в Туру, не успевает окисляться, и это приводит к неприятному запаху от воды в реке», — сказал Моор.

Губернатор уточнил, что в мае и июне в бассейне Туры на территории Тюменской и Свердловской областей прошли сильные дожди. При норме содержания кислорода около 6 миллиграммов на дециметр кубический, 17 июля во многих пробах показатели составили 0,5 миллиграмма — почти в 12 раз ниже нормы. Из-за недостатка кислорода в реке гибнет рыба.

Ранее уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся до 886 сантиметров, что на 36 сантиметров выше опасной отметки. За сутки река прибавила 9 сантиметров, сообщили в правительстве региона. Из-за паводка в городе и районе действует режим ЧС. Уровень воды в Пышме также растёт — на посту Богандинское за сутки прибавил 28 сантиметров, достигнув 511 сантиметров.