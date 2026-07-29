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Регион
29 июля, 01:52

Гидрометцентр прогнозирует паводки в пяти регионах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уровень воды в ближайшие дни может достичь неблагоприятных отметок в пяти регионах Сибири и Дальнего Востока. Такой прогноз ТАСС дала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«29 — 31 июля на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области, на реке Яна у города Верхоянск и на реке Индигирка в Якутии, на малых и средних реках Амурской области и Еврейской автономной области, на реке Уссури в Приморском крае ожидается рост воды с достижением неблагоприятной отметки», — сказала Макарова.

В Тюменской области специалисты следят за Тавдой в районе села Нижняя Тавда. В Якутии прогноз касается Яны возле Верхоянска и Индигирки. В Амурской области и Еврейской автономной области вода может прибыть на малых и средних реках. В Приморском крае подъём ожидают на Уссури.

На реке Томь возле Томска складывается обратная ситуация. По данным эксперта, уровень воды там будет снижаться и может достичь опасно низкой отметки.

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Ранее в Тюмени и Тюменском районе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Утром во вторник уровень Туры достиг 877 сантиметров и продолжил расти. Власти ввели режим ЧС с 12:00 по местному времени, поскольку обстановка потребовала дополнительных мер. Это решение позволит быстрее привлекать силы и средства для защиты жителей и ликвидации последствий паводка.

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Антон Голыбин
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