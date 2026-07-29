Уровень Туры в Тюмени превысил опасную отметку на 36 сантиметров

Уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся до 886 сантиметров, превысив опасную отметку на 36 сантиметров. За последние сутки река прибавила ещё девять сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Замеры провели утром 29 июля на гидрологическом посту в Тюмени. В городе и Тюменском районе из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Продолжает прибывать и река Пышма, впадающая в Туру. На гидропосту Богандинское уровень воды за сутки вырос сразу на 28 сантиметров и достиг 511 сантиметров.

При этом до опасной отметки на Пышме пока остаётся 151 сантиметр — критическим для этого гидропоста считается уровень в 662 сантиметра.

По данным регионального управления МЧС на 28 июля, паводковые воды подтопили в Тюменской области более 300 жилых и дачных домов. В зоне подтопления также оказались свыше 540 приусадебных и дачных участков.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима ЧС в Тюмени и Тюменском районе. Решение приняли после того, как уровень Туры достиг 877 сантиметров и продолжил расти.