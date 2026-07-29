Роспотребнадзор назвал воду в Тюмени безопасной, несмотря на жалобы

Жалобы жителей Тюмени на неприятный запах водопроводной воды не связаны с её опасностью для здоровья, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо сообщила агентству «Тюменская линия», что специалисты продолжают ежедневные проверки после ухудшения состояния воды в реке Туре.

Как утверждает Шарухо, контроль за качеством воды усилили с 16 июля. Причиной стало изменение показателей воды в источнике водоснабжения — реке Туре. Специалисты проверяют не только воду на входе в систему, но и её состояние на разных этапах подготовки: после очистки, в резервуарах чистой воды и в распределительной сети.

Исследования проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии по нескольким группам показателей, включая микробиологические, вирусологические, паразитологические и санитарно-химические. Как уточнила Шарухо, первые результаты анализа становятся доступны уже спустя шесть часов после отбора проб.

По итогам проверок превышений по показателям безопасности не выявили. При этом специалисты фиксируют отклонения по запаху и привкусу — именно эти характеристики относятся к органолептическим показателям и стали причиной жалоб жителей.

Напомним, в Тюмени из-за мощного паводка вода из-под крана приобрела стойкий болотный запах, а у горожан начались проблемы с кожей. Многие покупают бутилированную воду. Те, кто всё же решился искупаться, несмотря на неприятный запах, столкнулись с последствиями. У одних начался нестерпимый зуд головы, у других появились высыпания на теле и руках. Представители местного «Росводоканала» утверждают, что вода соответствует стандартам, а очистные сооружения работают в усиленном режиме.