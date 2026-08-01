Почти 30 населённых пунктов Тюменской области находятся в зоне подтопления

29 населённых пунктов Тюменской области оказались в зоне затопления из-за мощного паводка. Данные об этом привёл губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале.

29 населённых пунктов Тюменской области находятся в зоне подтопления в результате паводка на реках Тура и Пышма. Видео © Telegram / Александр Моор

«Тюменский округ переживает небывалый паводок сразу на двух реках – Туре и Пышме. В зоне подтопления 29 населённых пунктов. И если на Туре подъём воды практически остановился, то Пышма по-прежнему прибывает – около 20 см в сутки», — говорится в сообщении.

По словам Моора, вода уже зашла в некоторые дома и на приусадебные участки. Сейчас основные усилия брошены на то, чтобы закрыть низины и по возможности укрепить земляные валы. Губернатор лично проверил ход работ в сёлах Червишево, Богандинское и деревне Головина. Он подчеркнул, что критически важно сдержать напор стихии в ближайшие двое-трое суток, так как прогнозы указывают на продолжение подъёма уровня воды.

Напомним, уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся до 886 сантиметров, превысив опасную отметку на 36 сантиметров. Река прибавила ещё 9 сантиметров — замеры проводились утром 29 июля на городском гидрологическом посту. В Тюмени и Тюменском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Прибывает и впадающая в Туру река Пышма: на гидропосту Богандинское суточный подъём составил сразу 28 сантиметров, уровень достиг 511 сантиметров, хотя до опасной отметки там пока остаётся 151 сантиметр.