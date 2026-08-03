Парламент Новой Зеландии принял скандальный закон об английском языке

Парламент Новой Зеландии принял закон, который наделяет английский язык статусом официального, что вызвало резкую критику со стороны лингвистов, юристов и депутата-маори, назвавшей эту инициативу «жалкой». Об этом сообщило издание The Guardian.

Закон вступил в силу 30 июля. Теперь английский, на котором говорят 95% жителей, получил тот же статус, что и язык маори (те рео маори) и новозеландский жестовый язык.

Закон стал результатом коалиционного соглашения между Национальной партией и популистской «Новой Зеландией прежде всего» Уинстона Питерса, давнего противника мер поддержки маори. Министерство юстиции предупреждало, что необходимости в этом нет, поскольку английскому ничто не угрожает.

Несмотря на это, закон поддержали коалиция и лейбористы, тогда как против выступили «зелёные» и партия маори. В ходе дебатов депутат Тамата Пол назвала закон «жалкой тратой полномочий», а её оппонент Кейси Костелло — практичной мерой, проясняющей положение английского в правовой системе. Питерс объяснял инициативу путаницей, возникающей при использовании маори в госслужбах, а лейбористы проголосовали за, чтобы завершить «культурную войну».

Лингвист Сидни Вонг отметил, что официальный статус обычно дают языкам, нуждающимся в защите, тогда как английский в этом не нуждается, и закон продиктован скорее идеологией. Профессор Дин Найт назвал его бессмысленным, поскольку на практике и юридически он ничего не меняет: английский остаётся доминирующим, а в стране по-прежнему три официальных языка.

А в России иностранные слова нередко вызывают отторжение у населения. Каждый третий россиянин испугался английского в вакансии. Для абсолютного большинства соискателей (94%) строчка о знании языка в вакансии — это психологический барьер. И лишь малая часть — всего 6% — не сомневаются в своей компетенции и смело проходят этот фильтр.